Бойовики 48 разів за добу обстрілювали позиції ЗСУ в зоні АТО

За минулу добу бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, повідомляє прес-служба штабу АТО.

Зокрема, на маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине і Талаківку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Водяне, Талаківку, Павлопіль, Мар'їнку, Широкіне, Лебединське та Гнутове – зі стрілецької зброї, кулеметів і гранатометів.

На луганському напрямку бойовики вели вогонь із мінометів калібру 82 мм по Новозванівці, із гранатометів і стрілецької зброї – по Станиці Луганській, Новозванівці, Кондрашівці Новій, Новоолександрівці і урочищу Червоне Глинище.

На донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Луганське, Зайцеве, Південне, Верхньоторецьке і Опитне.

У районі Попасної відбулося бойове зіткнення – атака бойовиків відбита, противник зазнав втрат і відступив.