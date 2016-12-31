2016 рік довів, що ЗСУ виконують свої завдання, а противник не зможе реалізувати свої плани і у 2017 р.

Керівник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко, підбиваючи підсумки року, констатує, що ЗСУ здатні виконувати свої завдання, а також упевнений, що супротивник не зможе здійснити свої плани в новому році.

"2016 рік підтвердив, що Збройні Сили України спроможні виконувати завдання за призначенням ", - цитує В.Муженка управління зв'язків з громадськістю ЗСУ в суботу.

Він також наголосив, що реальний противник України не зміг реалізувати свої плани ні 2014, ні в 2015, ні в 2016 роках. Начальник Генштабу впевнений, що і в 2017 році ворог не зможе цього досягти.

Крім того, В.Муженко нагадав, що 2017 рік визначено як рік Військово-морських сил.

У свою чергу командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко, підбиваючи підсумки року, констатує, що для українських військових моряків 2016-й був доволі напруженим.

"Ми досягли нових рубежів у підготовці органів військового управління, корабельного складу та підрозділів. Підготовка була спрямована на подальше нарощування і вдосконалення оперативних та бойових можливостей щодо адекватного реагування на можливі виклики та загрози. Спільно з іноземними колегами ми успішно організували та провели навчання серії "Сі Бриз", взяли участь у низці інших заходів військового співробітництва", - наводяться слова І.Воронченка на сторінці ВМС у «Фейсбуці».

Він також зазначив, що серед військових моряків були втрати, але підрозділи морської піхоти і берегової артилерії продовжували виконувати бойові завдання в районі проведення АТО.