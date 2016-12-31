Події

12:15 31.12.2016

Україна увійде в новий рік з морозом, але без снігу

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме суха, помірно холодна повітряна маса, очікується погода без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 3-8° морозу, у східних, більшості південних, Дніпропетровській областях, на Закарпатті та в Карпатах місцями 10-15° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та Одеській областях до 5° тепла.

У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 1 січня найвища температура повітря була +7,4 в 1973 р., найнижча вночі -22,8 у 1896, 1909, 1970 рр.

2 січня - без опадів, лише вдень у західних та північних областях невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 3-8°, на Закарпатті та у Карпатах 9-14° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні до 5° тепла.

У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

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