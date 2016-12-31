Події

12:44 31.12.2016

На Волині автомобіль врізався в дерево: загинуло троє людей, двоє в реанімації

Автомобіль Opel Vectra минулої ночі врізався в дерево на автодорозі "Львів – Радехів – Луцьк", унаслідок чого троє людей загинули, двоє перебувають у реанімації, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

ДТП сталася поблизу села Терешківці Горохівського району близько 00:10. За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Іваничівського району. Він не впорався з керуванням і врізався в дерево.

"Унаслідок ДТП водій і двоє пасажирів легковика, 18-річна жителька Горохівського району та 28-річний жиетель Іваничівського району, загинули на місці. Ще двоє пасажирів віком 20 та 22 років, жителі Іваничівського району, госпіталізовані у відділення реанімації районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

ВАЖЛИВЕ

2016 рік довів, що ЗСУ виконують свої завдання, а противник не зможе реалізувати свої плани і у 2017 р.

Бойовики 48 разів за добу обстрілювали позиції ЗСУ в зоні АТО

Порошенко вручив орден Свободи сенатору Маккейну і орден Ярослава Мудрого – Грему

Заступник начальника Південного квартирно-експлуатаційного управління Міноборони попався в Одесі на хабарі

Матіос: На фронті втрати – восьмеро військових, зокрема 3 поранених і 5 небойових втрат

ОСТАННЄ

Мін'юст України ухвалив рішення про повернення в країну засудженого в РФ Виговського, за наявності згоди сторін відбудеться його передання

Україна увійде в новий рік з морозом, але без снігу

У новорічну ніч у Києві на Софійській площі відбудуться святкові заходи

Суд заарештував другого правоохоронця, підозрюваного у злочинах проти "автомайданівців" у січні 2014 р. у Києві

ФГВФО заявляє про наявність в активах банку "Хрещатик" неліквідних і незабезпечених облігацій більш ніж на 2 млрд грн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
имя любовь
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА