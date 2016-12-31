На Волині автомобіль врізався в дерево: загинуло троє людей, двоє в реанімації

Автомобіль Opel Vectra минулої ночі врізався в дерево на автодорозі "Львів – Радехів – Луцьк", унаслідок чого троє людей загинули, двоє перебувають у реанімації, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

ДТП сталася поблизу села Терешківці Горохівського району близько 00:10. За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Іваничівського району. Він не впорався з керуванням і врізався в дерево.

"Унаслідок ДТП водій і двоє пасажирів легковика, 18-річна жителька Горохівського району та 28-річний жиетель Іваничівського району, загинули на місці. Ще двоє пасажирів віком 20 та 22 років, жителі Іваничівського району, госпіталізовані у відділення реанімації районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.