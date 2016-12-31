Події

12:44 31.12.2016

Мін'юст України ухвалив рішення про повернення в країну засудженого в РФ Виговського, за наявності згоди сторін відбудеться його передання

Міністерство юстиції України ухвалило рішення про прийняття засудженого російським судом Валентина Виговського в Україну для подальшого відбування покарання на підставі Конвенції про передання засуджених осіб 1983 року, в Дарницький райсуд Києва направлено документи з клопотанням про приведення вироку суду РФ у відповідність до українського законодавства.

"Відповідні документи вже відправлено в Дарницький районний суд міста Києва з клопотанням про приведення вироку суду Російської Федерації, яким засуджено Валентина Виговського, у відповідність до законодавства України. Після отримання копії постанови суду Мін'юст направить в РФ інформацію про це рішення разом з копією постанови суду. Потім, за наявності згоди всіх сторін, має відбутися передання ув'язненого", - повідомляється на сайті Мін'юсту в суботу.

У відомстві зазначили, що такі дії Мін'юсту стали можливими після того, як 4 квітня в Міністерство юстиції надійшло звернення Петра Виговського з проханням вирішити питання про передання з РФ в Україну його сина В.Виговського.

Як повідомлялося, киянин В.Виговський у 2015 році був затриманий в Криму на залізничному вокзалі в Сімферополі. З Криму його доставили в Лефортовське СІЗО в Москві. Потім російський суд засудив його до 11 років колонії "за шпигунство".

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