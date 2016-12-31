Події

13:46 31.12.2016

"Нафтогаз" уклав угоду з Citi і Deutsche банком на отримання кредитної лінії для закупівлі газу в сумі, еквівалентній $500 млн

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" 30 грудня уклала кредитну угоду з Citi і Deutsche банком на отримання деномінованої в євро відновлюваної кредитної лінії для закупівлі газу в сумі, еквівалентній $500 млн.

Як повідомляє департамент корпоративних комунікацій НАК "Нафтогаз України", ця кредитна лінія забезпечується гарантією Світового банку, що в свою чергу забезбечено державною гарантією у рамках формування енергетичного фонду відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 30 листопада 2016 р. №876.

Дія кредитної лінії становить 4 роки: 2 роки на закупівлю газу і 2 роки на погашення кредиту. За умовами фінансування цієї кредитної лінії, "Нафтогаз України" і надалі буде купувати газ за чинними контрактами, змінивши форму оплати. Підтвердженням оплати після поставки для постачальників стануть акредитиви, які випускатиме Citi і Deutsche банко та при здійсненні оплати перетворюватиметься в кредити. "Нафтогаз" погашатиме ці кредити протягом 12 місяців з моменту їх надання. Світовий банк гарантує повернення цих кредитів міжнародним комерційним банкам.

НАК зможе скористатися цією кредитною лінією для закупівлі газу як на західному, так і на східному напрямку. Відповідні рішення ухвалюватимуть на основі конкурентоспроможності пропозицій на поставку газу.

"Ці кошти допоможуть "Нафтогазу" забезпечити стабільні поставки газу українським споживачам протягом нинішньої зими", - прокоментував голова правління НАК Андрій Коболєв.

У департаменті корпоративних комунікацій нагадали, що в 2015 році "Нафтогаз України" отримав поновлювану кредитну лінію на $300 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю газу у європейських постачальників.

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