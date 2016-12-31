Події

13:48 31.12.2016

Один український військовий поранений у зоні АТО за добу

Один український військовослужбовець дістав поранення внаслідок бойових дій в зоні антитерористичної операції за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Унаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, один боєць дістав поранення у районі н.п. Новоолександрівка", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

О.Мотузяник розповів, що на луганському напрямку напередодні відбулося бойове зіткнення між силами АТО і противником в районі н. п. Новозванівка, поблизу Попасної. Спочатку українські позиції було обстріляно вночі. Вдень відбулися дві короткі провокації, а пізніше група противника (близько 15 бойовиків) пішла в атаку.

"Наразившись на організовану оборону і вогонь боку сил АТО, окупанти відступили. Через якийсь час відбулася ще одна спроба ворожого наступу, що закінчилася для ворога також невдало. Обидві атаки загалом тривали близько 50 хвилин. Українські сили втрат не зазнали", - повідомив речник Міноборони.

Загалом за добу на луганському напрямку зафіксовано 15 обстрілів і один бій.

На донецькому напрямку обстріли відбувалися майже на всіх рубежах, переважно у другій половині дня. Загалом за добу - 9 обстрілів.

На маріупольському напрямку, за словами О.Мотузяника, ситуація незмінна: основні бойові дії тривають на півдні. У Талаківці та Широкиному було три мінометні обстріли з боку противника. Загалом за добу зафіксовано 23 обстріли.

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