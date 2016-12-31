Події

13:50 31.12.2016

У Києві важко поранені з вогнепальної зброї чоловік і жінка: зловмисник вимагав гроші, після чого почав стрільбу

Невідомий чоловік стріляв у чоловіка і жінку в п'ятницю ввечері на вулиці Еспланадній у Києві, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Національної поліції

Постраждалі у важкому стані доставлені в лікарню. Крім того, на місці злочину правоохоронці вилучили гільзи.

"Подія сталася 30 грудня о 19.25 В Печерське управління поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Еспланадній. Приїхавши на місце події, працівники поліції встановили, що невідомий чоловік подзвонив в домофон офісу з продажу аксесуарів до мобільних телефонів. Зловмисник вимагав видати йому гроші, але, отримавши відмову, вчинив кілька пострілів з невстановленої вогнепальної зброї у чоловіка і жінку, після чого втік. На місці події працює слідчо-оперативна група. Співробітники поліції встановлюють всі обставини події та проводять оперативно - розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисника", - повідомили агентству в прес-службі поліції Києва.

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