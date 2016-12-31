Події

15:01 31.12.2016

Президента і голову правління одного з банків підозрюють у розтраті щонаймеше 80 млн грн

Співробітники Департаменту захисту економіки Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України довели причетність керівників одного з банків до розтрати активів установи (сума збитків поки що досягає 80 млн грн), їм оголошено підозру.

Як повідомляє Департамент захисту економіки Нацполіції, в 2014 році чиновники надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавали кредити під забезпечення майна, вартість якого було завищено в десятки разів.

За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 80 млн грн, остаточна сума збитку встановлюється.

Президенту, який був одним із власників банку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а голові правління - за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення слідчих розшукових дій у президента-власника банку вилучено колекцію зброї, зазначено в повідомленні.

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