Ризик смерті від серцевого нападу наприкінці року вищий, ніж в інший час

Найбільша кількість смертей від серцевого нападу припадає на святкові дні кінця року, свідчать результати проведеного австралійськими вченими дослідження.

За словами автора дослідження, наукового співробітника університету Мельбурна Джоша Найта, багато хто помилково вважає, що однією з причин збільшення кількості смертей наприкінці року стає холод.

Австралійські вчені проаналізували ситуацію зі смертністю в США, де період святкових днів з 25 грудня по 7 січня вважається найхолоднішим, і Новій Зеландії, де Різдво і Новий рік випадає на літній сезон. Однак в обох країнах у цей час спостерігається збільшення кількості серцевих нападів.

Дослідники встановили, що з 25 грудня до 7 січня кількість смертей, пов'язаних із серцевими проблемами, збільшується на 4,2% порівняно з іншими періодами протягом року.

На думку австралійських учених, це пов'язано переважно зі стресом через майбутні свята, зміною режиму харчування, значним вживанням алкоголю.