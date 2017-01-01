Гаряча лінія відкрита у зв'язку з терактом у Стамбулі – МЗС України

Гаряча лінія відкрита у зв'язку з терактом у Стамбулі – МЗС України

Київ. 1 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - У зв'язку з трагічними подіями, що сталися в нічному клубі "Reina" у Стамбулі, відкрито гарячу лінію, повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України на сторінці в «Фейсбуці».

"МЗС України відкриває додаткову гарячу лінію" - (044) 238 17 77. Гаряча лінія працює в Генеральному консульстві України в Стамбулі - + 905306125577", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відомство звертається до громадян з проханням надсилати звернення та інформацію на електронну адресу Генконсульства gc_tr@mfa.gov.ua і його сторінку в «Фейсбуці».