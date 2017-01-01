Події

11:36 01.01.2017

Новорічна ніч в Україні минула спокійно – Нацполіція

У святкових заходах резонансних ДТП і порушень громадського порядку на території держави не зареєстровано, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Порушень громадського порядку не допущено. На дорогах країни у новорічну ніч резонансних ДТП не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч з 31 грудня на 1 січня в Україні відбулося 680 новорічних масових заходів. У них взяли участь майже 1,1 млн осіб.

Найбагатолюдніші заходи відбулися у Дніпропетровській (99 заходах взяли участь 700 тис. осіб), Запорізькій (50 тис. осіб, 48 заходів), Одеській (43 тис. осіб, 17 заходів) та Тернопільській (38 тис. людей, 31 захід) областях.

Публічну безпеку і порядок під час їх проведення забезпечували 7 тис. співробітників поліції і 1 тис. військовослужбовців Національної гвардії України.

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