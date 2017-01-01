Гройсман переконаний, що найважчі для України часи вже позаду і 2017 р. буде роком розвитку

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман побажав громадянам України любові, достатку і злагоди в 2017 році.

"Дорогі Українці! Сердечно вітаю Вас із Новим роком та Різдвом Христовим! Передусім, хочу подякувати кожній українській родині за наполегливу працю, тепло, затишок і надію, яка надихає нашу країну. Щоб новий рік для українців був успішним, багатим на добрі справи і нові задуми. Щоб в усіх домівках панували любов, достаток, злагода, а рідні і близькі ніколи не розлучалися", - йдеться у привітанні прем'єра.

В.Гройсман зазначив, що в 2016 році громадяни України зробили чимало добрих справ, але найважливіше - переконалися, що здатні досягати вагомих результатів і, незважаючи на труднощі, рухатися до поставленої мети.

Прем'єр подякував тим, хто своєю працею зробив можливим зростання української економіки.

"Також Україна виконала всі зобов’язання перед Європейським Союзом щодо безвізового режиму. Вірю в те, що Угода про асоціацію з ЄС буде повноцінно ратифікована, що дасть додатковий імпульс для поглиблення європейської інтеграції та ефективної реалізації внутрішніх перетворень", - додав прем'єр.

Він висловив упевненість, що найважчі часи вже позаду і 2017 р. стане роком подальшого розвитку, принесе суттєві зрушення в соціальній, економічній, оборонній, політичній, культурній та гуманітарній сфері.

" Нехай у Новому році здійснюються найзаповітніші мрії! Бажаю усім міцного здоров'я, родинного тепла і затишку! Нехай наші серця будуть сповненими любові до ближнього, а вся наша країна живе у мирі і злагоді", - побажав В.Гройсман.