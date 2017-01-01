Близько половини українців, що їдуть у Київ, нарешті змогли вилетіти з аеропорту в Шарджі

109 пасажирів рейсом вилетіли Шарджа-Київ, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України на Фейсбук-сторінці в суботу вночі.

"Літак Шарджа-Київ вилетів в Україну. На борту 109 пасажирів. У Дубаї ще залишаються близько 100 українців. Консули - в аеропорту. Вживаємо заходів, щоб якомога швидше українці повернулися додому", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, громадяни України тривалий час чекали вильоту до Києва з міжнародного аеропорту Шарджі (ОАЕ), рейс відкладався через складні погодні умови.

Станом на 9:00 суботи, 31 грудня, метеоумови в аеропорту Шарджа залишалися складними (густий туман). Українці в аеропорту отримали квитки на найближчий рейс до Києва. Вони були розміщені в VIP-зоні і забезпечені необхідним у цій ситуації.