Події

12:49 01.01.2017

Кім Чен Ин заявляє про підготовку до випробування МБР

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив під час новорічного звернення до співвітчизників, що його країна готується до проведення випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

"Наукові дослідження і розробка новітнього озброєння швидко просуваються вперед. І підготовка експериментального пуску міжконтинентальної балістичної ракети перебуває у фінальній фазі", - наводять західні ЗМІ слова Кім Чен Ина.

Агентство АП зазначає, що такий запуск, у разі успіху, стане великим кроком вперед для КНДР та її ракетної програми.

Агентство нагадує, що 8 січня - день народження Кім Чен Ина, і не можна виключати, що запуск буде приурочено до цієї події. Так, минулого року в КНДР провели випробування ядерної зброї 6 січня.

У своєму зверненні до нації лідер КНДР пообіцяв карати ворогів своєї країни, посилювати військовий потенціал, якщо США і Південна Корея не відмовляться від проведення навчань, спрямованих на відпрацювання взаємодії на випадок війни з Північною Кореєю.

Водночас у його виступі були і примирливі висловлювання з міжнародної тематики. Зокрема, Кім Чен Ин заявив, що вважає за необхідне зробити зусилля, спрямовані на зведення до нуля ризику нової війни на Корейському півострові.

Він наголосив на важливості розвитку економіки країни згідно з ухваленим у травні 2016 року п'ятирічним планом.

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