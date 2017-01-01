Боєць ЗСУ поранений у зоні АТО протягом минулої доби

Один військовослужбовець Збройних сил України дістав поранень унаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції на сході України за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслдіок бойових дій жоден український військовий не загинув. Один наш військовослужбовець дістав поранень", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

За словами О.Мотузяника, боєць ЗСУ дістав поранень у районі н. п. Зайцеве внаслідок ворожого обстрілу.