Нардеп Пашинський отримав удар пляшкою по голові і прострілив ногу чоловіку в конфлікті на Київщині

На дорозі в одному з сіл Васильківського району Київської області ввечері 31 грудня 2016 р. стався конфлікт між народним депутатом Сергієм Пашинським (фракція "Народний фронт") і місцевим жителем, внаслыдок якого парламентарій отримав удар пляшкою по голові, а чоловік, що напав на нього, – кулю в ногу.

Про інцидент в неділю вдень написав у своїй сторінці у "Фейсбуці" сам учасник конфлікту – С.Пашинський. За його словами, повертаючись близько 17.00 суботи додому, вони з дружиною мало не в'їхали в автомобіль із ввімкненими габаритами серед неосвітленої дороги в лісі. Після цього парламентарій вирішив вийти з машини, щоб "звернути увагу людей, які були поруч з машиною, на небезпеку, на яку вони наражають інших водіїв, фактично перегородивши дорогу в темний час доби".

За словами С.Пашинського, прохання "хоча б ввімкнути аварійку несподівано дуже розлютила одного з чоловіків поруч із машиною, як виявилося, дуже нетверезого".

"Він кинувся на мене з пляшкою в руці і погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому в ногу. Ми перев'язали йому рану, одразу викликали швидку і поліцію", - написав парламентарій.

Він повідомив, що "майже в нормі", а нападник приходить до тями в лікарні. Правоохоронці з'ясовують подробиці події.

На сайті ГУ Нацполіції України в Київській області згадується співзвучна з розказаною С.Пашинським у "Фейсбуці", пригода в якій фігурує народний депутат України, однак без згадування прізвищ. Зокрема, за даними відомства, інцидент між нардепом і 38-річним місцевим жителем стався в одному з сіл Васильківського району.

При цьому в поліції повідомили, що встановили, що чоловік, який взяв участь у конфлікті, вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

"Наразі всі учасники події встановлені, поліцейські з'ясовують всі обставини інциденту", - поінформували в правоохоронному відомстві.