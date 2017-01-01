Порошенко направив Ердогану співчуття у зв'язку з терактом у стамбульському клубі

Президент України Петро Порошенко засудив здійснену в ніч на 1 січня терористичну атаку на нічний клуб Reіna в Стамбулі, внаслідок якої загинули майже чотири десятки людей і майже сімдесят дістали поранень.

"Рішуче засуджую жорстокий теракт у Стамбулі в Новорічну ніч. Мої думки з сім'ями жертв. Тероризм має бути зупинено", - написав англійською мовою П.Порошенко у своєму акаунті в "Твіттері" в неділю вдень.

Водночас у прес-службі президента України повідомили, що П.Порошенко направив президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану листа, де висловив співчуття турецькому народові у зв'язку з терактом в Стамбулі.

"В Україні шоковані звісткою про жахливий терористичний акт, підступно скоєний у новорічну ніч в м. Стамбул, який призвів до десятків людських жертв. Ми поділяємо скорботу турецького народу. Сумуємо разом з тими, хто втратив рідних і близьких", - йдеться у співчутті.

П.Порошенко від імені народу України та від себе особисто попросив "передати глибокі співчуття і слова підтримки родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім постраждалим".

"Україна рішуче засуджує тероризм в усіх його проявах і виступає за консолідацію зусиль світової спільноти у боротьбі з цією загрозою", - наголосив глава Української держави.

Як повідомлялося, щонайменше 39 людей загинули і 69 дістали поранень внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі в ніч на 1 січня. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, серед загиблих - 16 іноземців. Наразі поліція веде пошуки нападника.

Раніше губернатор Стамбула Васип Шахін назвав напад терористичною атакою. В.Шахін додав, що напад здійснив один озброєний чоловік у костюмі Санта-Клауса. Раніше ЗМІ повідомляли, що нападників було двоє.

У МЗС України зазначили, що поки що інформації про загиблих або постраждалих під час теракту немає. При цьому українське МЗС відкрило додаткову гарячу лінію" - (044) 238 17 77. Гаряча лінія працює в Генеральному консульстві України в Стамбулі - + 905306125577. Крім того, відомство звертається до громадян з проханням надсилати звернення та інформацію на електронну адресу Генконсульства gc_tr@mfa.gov.ua і його сторінку у "Фейсбуці".