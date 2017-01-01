Події

15:22 01.01.2017

Гройсман прогнозує зростання доходів місцевих бюджетів на 25% у 2017 р.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує зростання доходів місцевих бюджетів на 25% у 2017 році.

"Ми маємо майже +50% на рік збільшення місцевих бюджетів На наступний рік ми закладаємо ще зростання +25%", - сказав В.Гройсман в ефірі телеканалу "Еспрессо" в неділю.

За словами прем'єра, одночасно зі зростанням доходів, зростає і відповідальність місцевої влади і результати децентралізації на місцях залежать від їх ефективності.

В.Гройсман вважає, що громадськість має стежити за використанням коштів місцевих бюджетів, щоб уникнути корупції.

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