Гройсман прогнозує зростання доходів місцевих бюджетів на 25% у 2017 р.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує зростання доходів місцевих бюджетів на 25% у 2017 році.

"Ми маємо майже +50% на рік збільшення місцевих бюджетів На наступний рік ми закладаємо ще зростання +25%", - сказав В.Гройсман в ефірі телеканалу "Еспрессо" в неділю.

За словами прем'єра, одночасно зі зростанням доходів, зростає і відповідальність місцевої влади і результати децентралізації на місцях залежать від їх ефективності.

В.Гройсман вважає, що громадськість має стежити за використанням коштів місцевих бюджетів, щоб уникнути корупції.