Події

16:01 01.01.2017

У "Борисполі" затримано громадянина РФ, якого розшукує Інтерпол за причетність до тероризму

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська обл.) під час оформлення пасажирів рейсу "Стамбул-Київ" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали громадянина Росії, що був у міжнародному розшуку.

"35-річного громадянина Російської Федерації з травня 2014 р. розшукували в рамках проведення заходів з пошуку злочинців за лінію Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов'язаних з участю у терористичному угрупованні", - йдеться в оприлюдненому в неділю повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України.

Затриманого передали в установленому порядку підрозділу Національної поліції України.

ВАЖЛИВЕ

Гройсман отримав 4 млн грн доходів від оренди нерухомості у 2016 р.

Гройсман прогнозує зростання доходів місцевих бюджетів на 25% у 2017 р.

Нардеп Пашинський отримав удар пляшкою по голові і прострілив ногу чоловіку в конфлікті на Київщині

Боєць ЗСУ поранений у зоні АТО протягом минулої доби

Гройсман переконаний, що найважчі для України часи вже позаду і 2017 р. буде роком розвитку

ОСТАННЄ

Порошенко направив Ердогану співчуття у зв'язку з терактом у стамбульському клубі

Помірно морозна погода з денними відлигами буде в Україні найближчими днями

Кім Чен Ин заявляє про підготовку до випробування МБР

Близько половини українців, що їдуть у Київ, нарешті змогли вилетіти з аеропорту в Шарджі

Кількість жертв нападу на нічний клуб в Туреччині зросла до 39 людей, майже 70 поранені

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Милосердие 2013
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА