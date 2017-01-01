У "Борисполі" затримано громадянина РФ, якого розшукує Інтерпол за причетність до тероризму

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська обл.) під час оформлення пасажирів рейсу "Стамбул-Київ" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали громадянина Росії, що був у міжнародному розшуку.

"35-річного громадянина Російської Федерації з травня 2014 р. розшукували в рамках проведення заходів з пошуку злочинців за лінію Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов'язаних з участю у терористичному угрупованні", - йдеться в оприлюдненому в неділю повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України.

Затриманого передали в установленому порядку підрозділу Національної поліції України.