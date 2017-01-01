Суд зобов'язав прокурора розглянути клопотання про закриття кримінального провадження щодо гендиректора ХТЗ

Червонозаводський райсуд Харкова зобов'язав прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Держприкордонслужби розглянути клопотання адвоката гендиректора ПАТ "Харківський тракторний завод" (ХТЗ) Андрія Коваля про закриття кримінального провадження стосовно його підзахисного.

Про це йдеться в ухвалі слідчого судді Наталії Корекян, розміщеній на сайті Єдиного держреєстру судових рішень.

У мотивувальній частині документа зазначено, що наприкінці серпня 2016 р. адвокат звертався до Генпрокуратури з клопотанням про закриття кримінального провадження про підготовку до диверсії. При цьому захисник посилався на те, що ХТЗ жодним чином не впливає на обороноздатність держави, не має важливого народногосподарського значення. До клопотання також додавалися експертні висновки щодо технічного стану технологічного обладнання та оснастки, висновок експертного економічного дослідження та низка інших документів.

Однак прокурор прокуратури Харківської області, якому було доручено розгляд клопотання, відмовив у його задоволенні.

"Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання захисника підозрюваного... прокурор у порушення ст. ст. 42,46,220 КПК України, неправомірно не дав оцінку зібраним і представленим прокурору доказам", - наголошується в мотивувальній частині документа.

Водночас суд відмовився задовольнити клопотання адвоката стсоовно вимоги зобов'язати прокурора закрити кримінальне провадження щодо А.Коваля "у зв'язку з відсутністю в події кримінального правопорушення", пославшись на те, що згідно з КПК прокурор є самостійним у своїй процесуальній діяльності і будь-яке втручання в неї осіб, які не мають на це законних повноважень, забороняється.

Як повідомлялося, в березні 2016 р. за рішенням наглядової ради ПАТ посаду гендиректора ХТЗ зайняв Андрій Коваль, який керував заводом у 2006-2007 рр.

Наприкінці квітня президент і власник групи компаній Олександр Ярославський за пропозицією австрійського бізнесмена Зігфріда Вольфа, інвестора ПАТ "Харківський тракторний завод", придбав контрольний пакет акцій цього підприємства.

6 червня прес-центр СБУ повідомив, що генеральний директор ХТЗ, призначений у березні 2016 року, здійснив підготовку до демонтажу обладнання ливарних цехів з метою вивезення в РФ. Йому повідомлено про підозру у підготовці до вчинення диверсії (ч. 1 ст. 14 ст. 113 Кримінального кодексу України) і оголошений у розшук.

У червні ХТЗ був змушений призупинити роботу, тому що майно і банківські рахунки підприємства були заарештовані на підставі низки кримінальних справ.

Збори кредиторів ПАТ "ХТЗ" 9 червня вирішило розпочати процедуру досудової санації підприємства, схваливши план її проведення.

ХТЗ, заснований у 1930 році, наразі випускає десятки моделей тракторів і спецтехніки, призначених для робіт у сільському та комунальному господарствах, будівництві. Основний товарний асортимент ХТЗ представлений малими тракторами потужністю 35 к/с, а також великими колісними і гусеничними тракторами потужністю 150-280 к/с.

За попередніми даними, чистий прибуток ХТЗ у 2015 році скоротився в 10 разів (у 2014 році цей показник становив 445 млн грн).