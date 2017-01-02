Події

10:56 02.01.2017

За першу добу 2017 року бойовики майже 40 разів відкривали вогонь, обстрілюючи позиції українських військовослужбовців

За минулу добу в штабі АТО зафіксували 38 обстрілів з боку бойовиків на лінії розмежування.

"1 січня троє наших військовослужбовців дістали поранення", - повідомили в понеділок зранку військові.

На Маріупольському напрямку з 120-мм мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине і Водяне. З 82-мм мінометів вони обстріляли Павлопіль, Широкине, Талаківку, Лебединске і Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї стріляли по Гнутовому, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Мар'їнці і Новотроїцькому.

На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому та Зайцевому.

На Луганському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції з гранатометів поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї - біля Сизого

ВАЖЛИВЕ

У "Борисполі" затримано громадянина РФ, якого розшукує Інтерпол за причетність до тероризму

Гройсман отримав 4 млн грн доходів від оренди нерухомості у 2016 р.

Гройсман прогнозує зростання доходів місцевих бюджетів на 25% у 2017 р.

Нардеп Пашинський отримав удар пляшкою по голові і прострілив ногу чоловіку в конфлікті на Київщині

Боєць ЗСУ поранений у зоні АТО протягом минулої доби

ОСТАННЄ

У Харківській області в 2016 році в армію направлено рекордну кількість контрактників

Синоптики прогнозують у найближчі дні до 10° морозу, в Карпатах, в Києві близько 0°.

Кличко пішов у відпустку до 6 січня, виконання обов'язків покладено на заступника Поворозника

У Донецькій області під час побутового конфлікту вбито військовослужбовця ЗСУ

Шоу Євробачення-2017 буде результатом співпраці міжнародних та українських фахівців

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Слепая Первородная связь
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа профессиональных фотоаппаратов
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА