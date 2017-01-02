За першу добу 2017 року бойовики майже 40 разів відкривали вогонь, обстрілюючи позиції українських військовослужбовців

За минулу добу в штабі АТО зафіксували 38 обстрілів з боку бойовиків на лінії розмежування.

"1 січня троє наших військовослужбовців дістали поранення", - повідомили в понеділок зранку військові.

На Маріупольському напрямку з 120-мм мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине і Водяне. З 82-мм мінометів вони обстріляли Павлопіль, Широкине, Талаківку, Лебединске і Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї стріляли по Гнутовому, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Мар'їнці і Новотроїцькому.

На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому та Зайцевому.

На Луганському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції з гранатометів поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї - біля Сизого