У Донецькій області під час побутового конфлікту вбито військовослужбовця ЗСУ

У Волноваському районі Донецької області під час побутового конфлікту між групою чоловіків на ґрунті алкогольного сп'яніння вбито військовослужбовця Збройних сил України, повідомляє прес-центр Національної поліції України в Донецькій області в понеділок.

"Попередньо встановлено, що у парку села Донське сталася бійка. Конфлікт спровокувало алкогольне сп'яніння з обох сторін, що призвело до трагічних подій. Унаслідок насильницьких дій військовослужбовець дістав смертельне поранення", - повідомив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

Інформація про смерть 34-річного військовослужбовця ЗСУ надійшла до поліції з місцевої лікарні.

За інформацією поліції, унаслідок конфлікту також травмовані двоє цивільних осіб – 30-ти і 22 років. Обидва госпіталізовані.

Наразі всі учасники конфлікту встановлені. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події. Досудове розслідування ведеться спільно з Військовою службою правопорядку.

У свою чергу Міністерство оборони України повідомило, що 1 січня близько 24.00 у смт Донське біля продуктового магазину "стався конфлікт між групою військовослужбовців і цивільних осіб, унаслідок якого через постріли з вогнепальної зброї загинув військовослужбовець військової служби за контрактом ЗС України і дістав поранення місцевий житель".

Міноборони заявило про готовність надати всебічну підтримку для об'єктивного і неупередженого проведення слідства, повідомляється на сайті оборонного відомства.