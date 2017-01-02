Події

12:14 02.01.2017

Кличко пішов у відпустку до 6 січня, виконання обов'язків покладено на заступника Поворозника

Мер Києва Віталій Кличко пішов у відпустку до 6 січня включно, свої обов'язки поклав на свого заступника Миколу Поворозника.

"У зв'язку з моєю відпусткою і відпусткою першого заступника голови Київської державної адміністрації Пліса Р. В. у період з 30.12.2016 р. до 06.01.2017 р. виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М.Ю." - йдеться у розпорядженні голови КМДА.

У документах також зазначається, що В. Кличко в період своєї відпустки з 30 грудня до 6 січня два останніх дня взяв за свій рахунок, без збереження заробітної плати.

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