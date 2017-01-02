Синоптики прогнозують у найближчі дні до 10° морозу, в Карпатах, в Києві близько 0°.

Найближчої доби погоду більшої частини території країни визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, лише в західних і північних областях малоактивний атмосферний фронт, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних та західних областях пройдуть невеликі опади; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах 5-10° морозу.

На решті території без істотних опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У південній частині України, у східних та прикарпатських областях вночі, вранці місцями туман, ожеледь.

На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12м/с, у східних областях, у Криму, Приазов'ї, Карпатах і Прикарпатті окремі пориви 15-18м/с

Києві у вівторок невеликі опади. Температура вночі та вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 03 січня найвища температура вдень була 6,1 у 1899р., найнижча вночі -27,7 у 1908р.

У середу в західних , вдень і в північних областях помірний мокрий сніг, в Карпатах та на Закарпатті сильний, на решті території без істотних опадів.

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м / с, вночі в західних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на Закарпатті та в Карпатах 7-12° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні до 5° тепла, в Карпатах 5-10° морозу.

У Києві 4 січня вночі без опадів, вдень мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.