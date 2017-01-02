Події

12:17 02.01.2017

У Харківській області в 2016 році в армію направлено рекордну кількість контрактників

У 2016 році близько 3300 жителів Харківської області стали військовослужбовцями за контрактом, повідомляє регіональний медіа-центр Міністерства оборони.

"За минулий рік ми направили в армію рекордну за всю історію незалежної України кількість вояків-контрактників або приблизно стільки, скільки протягом останніх 8-10 років. При цьому кожен четвертий має досвід участі в бойових діях", - цитує медіа-центр воєнкома Харківського облвійськкомату Юрія Калгушкіна.

В інформації зазначається, що кількість контрактників-жінок також значно зросла порівняно з попередніми роками.

"Якщо раніше на Харківщині щорічно вирішували стати воїнами-контрактниками 35-40 дівчат, то у 2015-му в армію їх пішло вже 116, а в минулому році серед команд новобранців було 224 жінки",- сказав Ю. Калгушкін.

Як повідомлялося, у 2015р. військовослужбовцями за контрактом стали 635 жителів Харківської області, зокрема 116 жінок.

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