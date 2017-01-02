Події

12:41 02.01.2017

У ДТП на окружній під Харковом троє людей загинули, двоє госпіталізовані у важкому стані

Унаслідок зіткнення на окружній під Харковом автомобілів Mitsubishi, Audi троє людей загинули, ще двоє (зокрема дівчинка 2013р.р) госпіталізовані у важкому стані.

Як повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" начальник відділу профілактичної роботи облуправління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Харківській області Олег Никоненко, аварія сталася близько 4.30 у понеділок.

"Унаслідок зіткнення водій Mitsubishi (1987 р.р) і його пасажири, жінка (швидше всього, дружина, 1983р.р.) і хлопчик (2001р.р) від отриманих травм загинули на місці. Водій Audi (1967р.р.) і дівчинка-пасажирка Mitsubishi (2013р.р) доправлені до лікарні. Обидва у важкому стані", - сказав О. Никоненко.

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