Четверо українських військових поранені на Донбасі за минулу добу

Четверо українських військових дістали поранення внаслідок бойових дій в зоні антитерористичної операції за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу загиблих не було, четверо українських військових дістали поранення", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

За словами спікера Міноборони, всього незаконні збройні формування 38 разів обстріляли позиції сил АТО в перший день нового року, з них 26 разів – на маріупольському напрямку, де основні події розгорнулися ввечері.

"Противник масово використовував міномети на ділянці фронту Павлопіль-Широкино. По наших позиціях випущено понад 70 мін. Вогонь з легкого озброєння противник вів практично цілий день... Також по одному ворожому обстрілу вчора сталося у Мар'їнці та Новотроїцькому. Це було ще до світанку. Загалом, як і раніше, на південних рубежах неспокійно, однак вони під надійним захистом", - розповів О. Мотузяник.

На донецькому напрямку, за його словами, 1 січня розпочалося з активних обстрілу з боку незаконних збройних формувань на Світлодарській дузі.

"Одразу після Нового року за московським часом (23:00 31 грудня 2016 року за київським часом – ІФ) противник відкрив вогонь спочатку з легкого озброєння, а потім і з мінометів. По наших позиціях випущено 19 мін. Дещо пізніше ворог почав провокації в Троїцькому, Зайцевому, Верхньоторецькому та Авдіївці. Всі вони закінчилися ще до 2:00 ночі. Після цього ворог активізувався лише після 18-ї години, ще тричі обстріляв сили АТО. Кожен обстріл тривав близько 25-30 хвилин", - розповів речник Міноборони.

На луганському напрямку бойові дії велися тільки в новорічну ніч - ще до світанку. "Противник тричі обстріляв наші позиції в Станиці Луганській та прилеглому с. Сизе. Важке озброєння при цьому не застосовувалося. Обстріли були досить короткими - не більше 15 хвилин", - розповів О. Мотузяник.

12 з 38 обстрілів, за його словами, були здійснені з важкого озброєння, з них 11 - на маріупольському напрямку і 1 – на донецькому.

Крім того, за словами О. Мотузяника, 1 січня в районі проведення АТО було зафіксовано два польоти ворожих безпілотних літальних апаратів.