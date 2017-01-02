Україна в 2016 р. скоротила імпорт газу на третину

Україна до 2016 р. скоротила імпорт природного газу на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) порівняно з 2015 роком – до 11 млрд 78,4 млн куб. м, свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", в грудні-2016 імпорт становив 1 млрд 659,4 млн куб. м газу, що у 3,7 рази більше, ніж у грудні минулого року (444 млн куб. м).

Зокрема з боку Словаччини в минулому місяці було імпортовано 1 млрд 302,8 млн куб. м, Угорщини – 227 млн куб. м, Польщі – 129,7 млн куб. м.

Як повідомлялося, Україна не імпортує природний газ за контрактом з ВАТ "Газпром" протягом 13 місяців http://utg.ua/still-alive), закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.

Україна в січні імпортувала 914,8 млн куб. м газу, в лютому – 1 млрд 253,7 млн куб. м, у березні – 478,4 млн куб. м, квітні – 245 млн куб. м, у травні – 96,4 млн куб. м, у червні – 19,7 млн куб. м, у липні – 409,6 млн куб. м, у серпні – 1 млрд 414,5 млн куб. м, у вересні – 1 млрд 495,9 млн куб. м, у жовтні – 1 млрд. 544,5 млн куб. м, у листопаді – 1 млрд 546,6 млн куб. м.

За даними Держстату, Україна в 2015 р. імпортувала 16 млрд 478,018 млн куб. м газу на $4 млрд 512,437 млн, у т. ч. з Європи – 10 млрд 340,364 млн куб. м на $2 млрд 835,883 млн, з РФ – 6 млрд 137,654 млн куб. м на $1 млрд 676,554 млн.

100% "Укртрансгаз" належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.