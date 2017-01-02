Україна в 2016 р. збільшила видобуток газу на 0,7%

Видобуток природного газу в Україні в 2016 р., за оперативними даними, збільшився на 0,7% (на 133,9 млн куб. м) порівняно з 2015 р. – до 20 млрд 29,9 млн куб. м, свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", зокрема в грудні-2016 видобуток газу становив 1 млрд 749,9 млн куб. м, що на 1,5% більше, ніж за аналогічний місяць 2015 р. (1 млрд 724,7 млн куб. м).

У грудні-2016, зокрема, видобуток газу ПАТ "Укргазвидобування" становив 1 млрд 253,8 млн куб. м, ПАТ "Укрнафта" – 106,5 млн куб. м, іншими компаніями – 389,6 млн куб. м.

Як повідомлялося, Україна в 2015 р. скоротила видобуток газу на 1,4% (на 0,274 млрд куб. м) порівняно з 2014 р. – до 19,896 млрд куб. м. Підприємства НАК "Нафтогаз України" скоротили видобуток на 4,9% (на 0,823 млрд куб. м) – до 16,032 млрд куб. м, тоді як інші компанії збільшили на 16,6% (на 0,549 млрд куб. м), до 3,864 млрд куб. м.

100% "Укртрансгаз" належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.