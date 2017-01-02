Події

13:37 02.01.2017

Україна в 2016 р. збільшила видобуток газу на 0,7%

Видобуток природного газу в Україні в 2016 р., за оперативними даними, збільшився на 0,7% (на 133,9 млн куб. м) порівняно з 2015 р. – до 20 млрд 29,9 млн куб. м, свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", зокрема в грудні-2016 видобуток газу становив 1 млрд 749,9 млн куб. м, що на 1,5% більше, ніж за аналогічний місяць 2015 р. (1 млрд 724,7 млн куб. м).

У грудні-2016, зокрема, видобуток газу ПАТ "Укргазвидобування" становив 1 млрд 253,8 млн куб. м, ПАТ "Укрнафта" – 106,5 млн куб. м, іншими компаніями – 389,6 млн куб. м.

Як повідомлялося, Україна в 2015 р. скоротила видобуток газу на 1,4% (на 0,274 млрд куб. м) порівняно з 2014 р. – до 19,896 млрд куб. м. Підприємства НАК "Нафтогаз України" скоротили видобуток на 4,9% (на 0,823 млрд куб. м) – до 16,032 млрд куб. м, тоді як інші компанії збільшили на 16,6% (на 0,549 млрд куб. м), до 3,864 млрд куб. м.

100% "Укртрансгаз" належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.

ВАЖЛИВЕ

Перший спільний контактний пункт "Захонь" розпочав функціонувати у тестовому режимі на українсько-угорському кордоні

Україна в 2016 р. скоротила імпорт газу на третину

Четверо українських військових поранені на Донбасі за минулу добу

За першу добу 2017 року бойовики майже 40 разів відкривали вогонь, обстрілюючи позиції українських військовослужбовців

У "Борисполі" затримано громадянина РФ, якого розшукує Інтерпол за причетність до тероризму

ОСТАННЄ

У ДТП на окружній під Харковом троє людей загинули, двоє госпіталізовані у важкому стані

У Харківській області в 2016 році в армію направлено рекордну кількість контрактників

Синоптики прогнозують у найближчі дні до 10° морозу, в Карпатах, в Києві близько 0°.

Кличко пішов у відпустку до 6 січня, виконання обов'язків покладено на заступника Поворозника

У Донецькій області під час побутового конфлікту вбито військовослужбовця ЗСУ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/99738/gadalka-putevodnaya-nit/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА