Перший спільний контактний пункт "Захонь" розпочав функціонувати у тестовому режимі на українсько-угорському кордоні

Спільний контактний пункт "Захонь" почав функціонувати у тестовому режимі з 1 січня 2017 року в пункті пропуску для автомобільного сполучення "Тиса-Захонь" на угорській стороні кордону з Україною.

Як повідомила прес-служба Держприкордонслужби України в понеділок, серед основних завдань центру – підтримка інформаційної взаємодії та обмін повідомленнями між українськими та румунськими прикордонниками, а також забезпечення скоординованості дій під час проведення спільних заходів з охорони ділянки кордону.

Функціонування в тестовому режимі триватиме три тижні, а потім запланована повноцінна робота першого в Закарпатському регіоні контактного пункту.