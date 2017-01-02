Події

13:38 02.01.2017

Перший спільний контактний пункт "Захонь" розпочав функціонувати у тестовому режимі на українсько-угорському кордоні

Спільний контактний пункт "Захонь" почав функціонувати у тестовому режимі з 1 січня 2017 року в пункті пропуску для автомобільного сполучення "Тиса-Захонь" на угорській стороні кордону з Україною.

Як повідомила прес-служба Держприкордонслужби України в понеділок, серед основних завдань центру – підтримка інформаційної взаємодії та обмін повідомленнями між українськими та румунськими прикордонниками, а також забезпечення скоординованості дій під час проведення спільних заходів з охорони ділянки кордону.

Функціонування в тестовому режимі триватиме три тижні, а потім запланована повноцінна робота першого в Закарпатському регіоні контактного пункту.

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