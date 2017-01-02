За підозрою у скоєнні теракту в Стамбулі затримано восьмеро осіб

Правоохоронці Туреччини затримали вісьмох осіб, ймовірно причетних до терористичного акту в нічному клубі Reina, повідомляють у понеділок турецькі ЗМІ.

Докладної інформації про затриманих наразі не повідомляють.

При цьому за останній тиждень влада Туреччини провела цілу низку затримань передбачуваних прибічників терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Як наголошується в заяві МВС країни, витяги з якої наводять видання, майже 150 осіб перебувають під вартою. За даними влади, вони "підтримували контакт з бойовиками ІД".

Наразі 25 з них вже пред'явлені офіційні звинувачення, наголошують ЗМІ.

Напад на нічний клуб Reіna в Стамбулі було скоєно в новорічну ніч. Озброєний бойовик відкрив стрілянину з автомата, унаслідок чого загинули 39 людей. Ще майже 70 людей дістали поранення.