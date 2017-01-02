Події

15:20 02.01.2017

В Укргідрометцентрі прогнозують різке похолодання

Київ. 2 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У переддень Різдва, 6 січня, в Україні очікується різке зниження температурного фону, повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру.

У Києві 3-5 січня вдень і 3 січня вночі температура очікується в межах від -1 до +1 градуса за Цельсієм, а вночі 4 і 5 січня - на рівні 3-5 градусів морозу. При цьому в столиці очікуються опади: дощ, мокрий сніг. Однак вдень 6 січня температура знизиться до 12-14 градусів морозу, вдень 14-16 градусів морозу вночі. На наступний день, Різдво, згідно з прогнозом, мороз буде ще міцнішим: 17-19 градусів, удень 19-21 градус вночі, при цьому опадів не очікується.

У Харкові, Дніпропетровську та Одесі похолодання не буде настільки відчутним, але все одно помітним: якщо денна температура 3-5 січня там коливатиметься в межах від 2 градусів морозу до 4 тепла, а нічна – від 3 до 6 градусів морозу, то 6 січня вдень очікується 4-7 градусів морозу, вдень 6-9 градусів вночі. 7 січня у всіх трьох містах буде 10-13 градусів нижче нуля, вночі у Харкові та Дніпрі - 14-16 градусів. При цьому опадів до 5 січня не буде, а на Святвечір і Різдво очікуються снігопади.

Більш помітним похолодання буде у Вінниці: тепла погода з температурою близько нуля без опадів 3 січня очікується, незначне похолодання зі зниженням нічної температури до 3-5 градусів морозу і снігопади – 4-5 січня, і різке похолодання до 13-15 градусів вночі і 8-10 градусів вдень 6 січня. На Різдво вдень очікується 13-15 градусів морозу, вночі 16-18 градусів. Опади не передбачаються.

У Львові погода буде подібна до київської – 3-4 січня вдень очікується від -1 до +1 градуса, вночі від 0 до 3 градусів морозу, 5 січня – 1-3 градуси морозу вдень і вночі 3-5, всі ці дні буде йти сніг, мокрий сніг. 6 січня у місті різко похолодає, температура очікується на рівні 14-16 градусів морозу, 7 січня – 16-18 градусів, вдень 19-21 градус вночі, при цьому опади припиняться.

Схожа погода очікується і в м. Яремче Івано-Франківської області, неподалік якого розташований популярний гірськолижний курорт "Буковель". Тепла погода з денною температурою близько нуля і мокрий сніг 3-5 січня і рідкісне похолодання до 14-16 градусів морозу 6 січня. 7 січня вдень очікується 16-18 градусів морозу і 19-21 градус ніч. 6-7 числа снігопадів не буде.

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