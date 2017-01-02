Україна увійшла в 2017 р. з 12 млрд куб. м газу в ПСГ

Україна увійшла у 2017 р. з запасами природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) в обсязі 11 млрд 992,95 млн куб. м, свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз".

З початку опалювального сезону 13 жовтня 2016 р. і на 31 грудня запаси природного газу в ПСГ зменшились на 18,6% або 2 млрд 739,08 млн куб. м.

Наявні запаси в ПСГ на 14,3% нижчі від торішніх (13 млрд 995,48 млн куб. м), але на 4,6% більше позаторішніх (11 млрд 460,7 млн куб. м).

У грудні 2016 р. зі сховищ відібрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (у середньому – 50,6 млн куб. м/добу), у листопаді – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/добу).

Зокрема, 31 грудня 2016 р. відбір з ПСГ становив 42,48 млн куб. м, тоді як 31 грудня 2015 р. відбір був зафіксований на рівні 118,1 млн куб. м, а 31 грудня 2014 р. – 94,22 млн куб. м.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", в 2016 р. сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Так, відбір за підсумками минулого року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Загалом протягом 2016 р. найбільший місячний відбір зі сховищ був зафіксований в січні (2 млрд 883,09 млн куб. м або 93 млн куб. м/добу), а найбільша місячна закачування – у серпні (1 млрд 893,87 млн куб. м або 61,09 млн куб. м/добу).

Як повідомлялося, опалювальний сезон в Україні стартував з другої декади жовтня. Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що опалювальний сезон, з точки зору температурних умов, в Україні триватиме 160-180 днів.

У НАК "Нафтогаз України" вважають сформовані запаси підземних сховищах газу достатніми для проходження опалювального сезону і заявляють, що мають технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими. За розрахунками НАК на кінець опалювального сезону в сховищах усе ще залишатиметься 7-8 млрд куб. м за допустимому значенні в 5 млрд куб. м.

Україна почала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2015/2016 рр. з 30 жовтня 2015 р. за наявності запасів в обсязі 17 млрд 064,1 млн куб. м газу, завершила його 6 квітня 2016 р. з запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Україна почала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2014/2015 рр. з 20 жовтня 2014 р. за наявності запасів в обсязі 16 млрд 749,6 млн куб. м газу, завершила його 10 квітня 2015 р. з запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.