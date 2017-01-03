Події

09:12 03.01.2017

Бойовики 32 рази за добу обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Минулої доби окупанти продовжили вести вогонь по наших позиціях на всіх напрямках", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу АТО у Facebook.

Зокрема, на маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП, Широкине та Водяне з мінометів калібру 82 мм, Павлопіль, Широкине, Гнутове, Мар’їнку та Лебединське - з гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, по Гнутовому вів вогонь снайпер, а в околицях Талаківки бойовики застосовували протитанкові ракетні комплекси.

На луганському напрямі бойовики обстрілювали Новозванівку, Лобачеве та Станицю Луганську зі стрілецької зброї та гранатометів.

На донецькому напрямку обстрілів зазнали Луганське, Північне, Авдіївка, Троїцьке та Зайцеве.

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