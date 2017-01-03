Двоє військовослужбовців загинуло в зоні АТО внаслідок порушення правил поводження зі зброєю

Двоє військовослужбовців Збройних сил України загинуло і двоє дістало поранень у зоні проведення антитерористичної операції внаслідок порушення правил поводження зі зброєю, повідомляє прес-служба штабу АТО.

"2 січня 2017 р. у результаті порушення правил поводження зі зброєю в одній із військових частин у зоні проведення АТО, поблизу Мар’їнки, загинули два військовослужбовці та ще двоє зазнали поранень. За цим фактом проводиться слідство. Обставини події з'ясовують", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу у Facebook.