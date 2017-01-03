Події

09:20 03.01.2017

Власник автомобіля підтвердив версію Пашинського

Власник автомобіля, через який виник конфлікт, надав свідчення, що підтверджують версію народного депутата України Сергія Пашинського, повідомив народний депутат, член фракції "Народний фронт", позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Є показання незаангажованого свідка - власника того автомобіля, який був без габаритних знаків та який стояв на дорозі. Ця людина надала свідчення, які повністю підтвердили версію Сергія Пашинського", - заявив А.Геращенко в ефірі каналу "112.Україна".

Як повідомлялося, на дорозі в одному із сіл Васильківського району Київської області увечері 31 грудня 2016 р. стався конфлікт між народним депутатом Сергієм Пашинським (фракція "Народний фронт") і місцевим жителем, унаслідок якого парламентар дістав удару пляшкою по голові, а чоловік, який напав на нього, - кулю в ногу.

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