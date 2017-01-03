Події

09:26 03.01.2017

ВЕФ у 2017 р. відбудеться без Меркель та Олланда, але із Сі Цзіньпіном

Представники Всесвітнього економічного форуму в Давосі підтвердили, що канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд не братимуть участі у форумі, який відбудеться 17-20 січня 2017 р. у швейцарських Альпах, повідомляє DW із посиланням на агентство dpa.

"Нам шкода, але федеральний уряд, як і раніше, буде представлений делегацією високого рівня", - повідомили агентству dpa представники ВЕФ стосовно неучасті А.Меркель. У 2016 р. А.Меркель також не брала участі в роботі форуму.

У 2017 р. ВЕФ уперше відвідає керівник КНР Сі Цзіньпін.

"Загалом у Давосі очікують понад 50 глав держав і урядів, а також керівників провідних міжнародних корпорацій. Німеччину на заході представлятимуть, зокрема, міністр фінансів Вольфганг Шойбле і міністр оборони Урсула фон дер Ляєн", - йдеться в повідомленні DW.

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