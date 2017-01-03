Події

09:49 03.01.2017

Київський апеляційний суд вирішить, де судитимуть за держзраду колишніх кримських депутатів

Апеляційний суд м. Києва вирішить, в яких судах судитимуть колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"У вівторок та середу, 03.01-04.01.2017, Апеляційний суд м. Києва розгляне питання щодо визначення суду, який буде розглядати обвинувальні акти стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Цекова, Савченко, Бахарєва, Гафарова, Заїченка, Ільясова, Іоффе, Кличнікова, Нахлупіна, Фікса, Шувайникова, яких обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За словами Л.Сарган, перше засідання розпочнеться об 11:30 у будівлі суду на вул. Солом’янській, 2а.

Крім того, відповідаючи на запитання про неповноту переліку депутатів-зрадників, Л.Сарган зазначила, що це "перша партія".

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