Атмосферний циклон приніс в Україну сніг і мокрий сніг

Укргідрометцентр попереджає про атмосферний циклон у вівторок, 3 січня, результатом якого стане сніг і мокрий сніг у низці областей.

Так, у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях та Києві проходить атмосферний циклон, внаслідок чого випадатиме сніг і мокрий сніг.

У Києві 3 січня очікується хмарна погода та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вдень близько 0°.