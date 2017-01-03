У Сумській області вилучено значну партію наркотиків

Працівники департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції в Сумах виявили та вилучили у місцевого жителя близько 5 кг наркотичних речовин загальною вартістю близько 200 тис. грн, повідомляє прес-служба відомства.

"У межах відкритого кримінального провадження за фактом незаконного зберігання наркотиків в особливо великих розмірах працівники поліції під час проведення огляду домоволодіння 44-річного жителя Сум, в літній кухні, виявили та вилучили два поліетиленові пакети із сухою подрібненою речовиною коричневого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб макова соломка, та три мішки з висушеними головками маку снотворного загальною вагою близько 5 кг", - йдеться в повідомленні на сайті НП України.

За оцінками правоохоронців, на чорному ринку вартість вилучених речовин становить близько 180 тис. грн.

Як повідомив представникам поліції правопорушник, мак він виростив на присадибній ділянці і зберігав його "виключно для власного користування".

Вилучені речовини спрямовано на експертизу, за результатами якої буде ухвалено рішення про оголошення сумчанинові підозри за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів).

Правопорушнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.