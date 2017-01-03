Події

10:02 03.01.2017

У Запорізькій області СБУ розшукала вкрадену вибухівку

У Запорізькій області працівники Служби безпеки України спільно з представниками Національної поліції України виявили амонітові шашки, викрадені минулого року під час транспортування, повідомляє прес-служба СБУ.

Крадіжку 40 кг вибухової речовини було здійснено 27 грудня минулого року під час перевезення на одне з підприємств області, де амоніт використовують під час вибухових робіт.

Усю партію амоніту було виявлено в одному з приватних гаражів у Василівському районі Запорізької області.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ст. 262 Кримінального кодексу України (крадіжка вибухових речовин).

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та затримання всіх причетних осіб.

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