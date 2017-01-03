У ніч на 4 січня можна буде спостерігати пік метеоритного дощу

У ніч із 3 на 4 січня над Землею на високій швидкості пройде метеоритний потік Квадрантиди, в результаті чого можна буде спостерігати метеоритний дощ, повідомляє Espreso.tv

Метеоритний потік щорічно спостерігається в період із 28 грудня по 7 січня, на 3-4 січня припадає яскраво виражений пік потоку. У цей період за годину може пролітати від 45 до 200 метеорів.

За повідомленнями астрономів, умови для спостереження метеоритного дощу будуть сприятливими.