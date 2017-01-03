Захист просить Окружний адмінсуд Києва забезпечити надання свідчень Януковичем

Адвокати екс-президента України Віктора Януковича звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Печерського районного суду щодо забезпечення права їхнього клієнта на надання свідчень у відкритих проти нього провадженнях.

"Будь-якому громадянину нашої держави Конституцією України, КПК, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Конвенцією про захист прав людини гарантовано право бути допитаним у справі, в якій висунуто обвинувачення. Печерський районний суд уже неодноразово ці гарантії порушував і моєму клієнтові безпідставно відмовляв у наданні в судових процесах свідчень, без яких неможливо об'єктивно встановити істину", - наводить слова адвоката В.Януковича Віталія Сердюка прес-служба Адвокатського об’єднання "Aver Lex".

Таким чином, захист вимагає визнання протиправним позбавлення Печерським райсудом В.Януковича права на правосуддя та права надати свідчення.

"Ми подали позов 28 грудня 2016 року і сподіваємося, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва суд буде зобов'язаний виконати вимоги статей 55 і 129 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права людини і допитати Віктора Януковича особисто", - зазначив В.Сердюк.

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