Події

11:13 03.01.2017

Військова служба правопорядку з'ясовує причини неналежного перевезення та розташування військових у Маріуполі

Міністр оборони України Степан Полторак доручив військовій службі правопорядку у Збройних силах України провести службове розслідування за фактом неналежного перевезення та подальшого розташування в маріупольському аеропорту військовослужбовців ЗСУ - учасників урочистостей у Маріуполі 31 грудня.

Як повідомляється на сайті Міноборони у вівторок, за результатами розслідування глава оборонного відомства прийме відповідні рішення стосовно відповідальних посадових осіб, чиї дії призвели до виникнення такої ситуації.

Як відомо, 31 грудня президент України Петро Порошенко разом з американськими сенаторами відвідували командний пункт у районі Широкиного (маріупольський напрямок зони АТО), щоб привітати військовослужбовців із Новим роком.

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