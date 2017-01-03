Інцидент із Пашинським Київська облпрокуратура розслідує за статтею про хуліганство
Прокуратура Київської області розслідує кримінальне провадження за фактом інциденту за участю народного депутата України фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського на автодорозі у Васильківському районі Київської області за статтею Кримінального кодексу про хуліганство.
"31 грудня 2016 року за фактом інциденту між 38-річним чоловіком та народним депутатом України поліцією Київщини зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України", - повідомляється на офіційному сайті Генпрокуратури за матеріалами прес-служби прокуратури Київської області.
Прокурор Київської області та його перший заступник виїхали на місце події. "Наразі вилучено з місця події речові докази, які направлено на експертизу, проведено допити, також тривають інші слідчі дії. Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Київської області", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, на дорозі в одному із сіл Васильківського району Київської області увечері 31 грудня 2016 р. стався конфлікт між народним депутатом Сергієм Пашинським (фракція "Народний фронт") і місцевим жителем, унаслідок якого парламентар дістав удару пляшкою по голові, а чоловік, який напав на нього, - кулю в ногу.
Власник автомобіля, через який виник конфлікт, надав свідчення, що підтверджують версію народного депутата України Сергія Пашинського, повідомив народний депутат, член фракції "Народний фронт", позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.