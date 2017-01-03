Події

13:14 03.01.2017

Кабмін передав Держприкордонслужбі нерухоме майно у Львівській області для створення санаторію реабілітації військових

Кабінет Міністрів України передав Державній прикордонній службі нерухоме майно в Немирові Львівської області для створення санаторію для реабілітації військовослужбовців.

Згідно з розпорядженням №1062 від 28 грудня 2016 року, уряд передав нерухоме майно зі сфери управління Фонду державного майна до сфери управління Держприкордонслужби.

У повідомленні прес-служби Держприкордонслужби зазначено, що нині санаторій переходить на баланс і утримання прикордонного відомства. Цей медзаклад дасть змогу значно посилити систему медичного забезпечення, поліпшить умови реабілітації учасників АТО та розширить можливості санітарно-курортного забезпечення прикордонників, членів їхніх сімей та ветеранів.

Загалом протягом минулого року в госпіталях відомства стаціонарно проліковано близько 10 тис. людей, серед яких не лише військові, а й члени їхніх сімей, пенсіонери та ветерани служби.

Нині триває будівництво та оснащення госпіталю в Харкові.

У 2016 році Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби отримав від німецьких колег два реанімобілі, ще один надійшов від польських медиків госпіталю у Львові.

Від уряду Японії також надійшло високотехнологічне обладнання вартістю понад $1 млн, а уряд Канади закупив систему ультразвукової діагностики, рентген-установку та 1 тис. аптечок різних типів.

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