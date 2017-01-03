Події

13:21 03.01.2017

Кабмін збільшив оклади працівників управлінь виконання покарань та пробації

Кабінет Міністрів України збільшив посадові оклади працівників управлінь із питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції, установ виконання покарань і Державної кримінально-виконавчої служби з 1 січня 2017 року.

Згідно з постановою №1036 від 28 грудня 2016 року, уряд збільшив оклад начальника управління Пенітенціарної служби з 1,88 тис. грн до 3,2 тис. грн, начальника відділу з 1,35-1,45 тис. грн до 2,75 тис. грн, інспектора - з 650-700 грн до 1,45 тис. грн.

Ці посадові оклади діють до початку функціонування міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, після чого ці оклади отримують посадові особи міжрегіональних управлінь.

Кабмін також встановив посадовий оклад начальнику установи виконання покарань, в якій тримають від 501 до 1 тис. людей, у сумі 2,15 тис. грн, від 1 тис. 1 до 1 тис. 500 людей - 2,2 тис. грн і більше ніж 1 тис. 500 людей - 2,27 тис. грн.

Інспектору та інженеру установи встановлено оклад у сумі 1,15 тис. грн.

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