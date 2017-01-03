"Ланет" із 11 січня припиняє трансляцію телеканалів "Інтер Медіа Груп"

Київський провайдер кабельного телебачення та Інтернету "Ланет" прийняв рішення з 11 січня припинити ретранслювати канали медіагрупи "Інтер Медіа Груп".

"Стимулюючи медіагрупи до конкуренції, в 2017 році в нашій кабельній мережі ретранслюватимуться канали тільки трьох із чотирьох медіагруп. На основі на поточних рейтингів телеперегляду групою, що не потрапила до числа тих, які залишаються, стала Inter Media Group", - написав директор провайдера Маріан Івасюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, замість телеканалів "Інтер Медіа Груп" провайдер транслюватиме телеканали, що не входять до медіагруп, такі так, "Правда Тут", English club, ATR та інші.

М.Івасюк додав, що "Ланет" досяг із медіагрупами компромісу з усіх критичних питань.

Раніше "Ланет" заявляв, що відключить із 1 січня канали найбільших медіагруп, якщо вони не змінять умов своїх вимог щодо запровадження для провайдерів абонплати за трансляцію каналів.

Компанія "Ланет" надає послуги кабельного телебачення та доступу до Інтернету в більшості районів Києва. За даними аналітиків, на кінець третього кварталу 2013 року "Ланет" обслуговував понад 90 тис. абонентів.

"Інтер Медіа Груп" - одна з найбільших українських медіагруп, до якої входять телеканали "Інтер", "НТН", " К1", "К2", "Мега", "Піксель", "Zoom", "Enter-фільм", "Інтер +".