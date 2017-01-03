У Нацгвардії України відбувається реформа сержантського і старшинського складу за стандартами НАТО

Командувач Національної гвардії України (НГУ) генерал-лейтенант Юрій Аллеров підбив підсумки 2016 року й окреслив завдання та плани на 2017-й.

"Проводиться реформа корпусу сержантського (старшинського) складу за стандартами НАТО - важлива частина реформування професійної Національної гвардії України. Затверджено Концепцію розвитку професійного сержантського та старшинського складу Національної гвардії України. (...) Заплановано створення вертикалі посад сержантського і старшинського складу і умов для їх професіоналізації; вдосконалення системи їх багаторівневої підготовки з наближенням до прийнятої в країнах НАТО; перерозподіл відповідальності сержантського і старшинського складу за стан справ у військових колективах", - розповів Ю.Аллеров в інтерв'ю, оприлюдненому на сайті НГУ у вівторок.

Серед досягнень минулого року він назвав створення Центру підготовки інструкторів з бойової і спеціальної підготовки відповідно до стандартів НАТО в навчальному центрі, який вже випустив 123 інструкторів, 96 продовжують навчання.

Говорячи про співпрацю НГУ з іншими країнами, командувач зазначив, що Нацгвардія розширює взаємодію з військовими і правоохоронними структурами країн-членів і держав-партнерів ЄС і НАТО (Національна гвардія Каліфорнії, Війська карабінерів Італії, жандармерія Румунії, Національна жандармерія Франції, Збройні сили Польщі, жандармерія Туреччини, Народна озброєна міліція КНР, Національна гвардія Грузії) та інші. Реалізовуються також різні проекти з оборонними, правоохоронними (часом - громадськими організаціями) США, Румунії та Естонії. Крім того, започатковується співробітництво з міністерствами оборони Канади, Великої Британії та Швеції.

Ю.Аллеров також повідомив, що військовослужбовці НГУ беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (місії ООН), 13 нацгвардійців проходять службу за кордоном: у штаб-квартирі ООН - один, Демократичній Республіці Конго - четверо, на Кіпрі - один, в Кот-д'Івуарі - двоє, в Південному Судані - четверо, Ліберії - один.

У контексті виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції командувач НГУ зазначив, що нині нацгвардійці разом з іншими силовими структурами виконують ізоляційно-обмежувальні та контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

"Лише за цей рік військовослужбовці підрозділів спеціального призначення НГУ затримали та передали до органів Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України 409 осіб, яких підозрюють в участі в діяльності незаконних збройних формувань і в кримінальній діяльності на території України та за її межами", - повідомив він.

За даними Ю.Аллерова, в зоні АТО нацгвардійці охороняють громадський порядок у Слов'янську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, забезпечують безпеку Луганської військово-цивільної адміністрації, Південнодонбаської електропідстанції, несуть службу на блокпостах та опорних пунктах взводів на 2-й і 3-й лініях оборони.